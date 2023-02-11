UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, але не для всіх

Фото: на кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

З 13 лютого на кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску, проте доступний він буде лише для пустих вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Починаючи з 08:00, 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться пропуск вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн.

Проте умовою для перетину кордону є відсутність вантажу в транспортному засобі.

"Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну", - заявила прессекретар Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Нагадаємо, днями у Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна службаПольща