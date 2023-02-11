На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, але не для всіх

З 13 лютого на кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску, проте доступний він буде лише для пустих вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Починаючи з 08:00, 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться пропуск вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн.
Проте умовою для перетину кордону є відсутність вантажу в транспортному засобі.
"Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну", - заявила прессекретар Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.
Нагадаємо, днями у Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці".
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