На кордоні з Польщею скупчення потягів. УЗ повідомила про затримки (список)

На ранок п’ятниці, 23 грудня, декілька потягів ідуть з затримками від 2 до 7 годин. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

А саме:

№715/716 Перемишль - Київ +7:13;

№31/32 Перемишль - Запоріжжя +3:58;

№705/706 Київ - Перемишль +2:37;

№89/90 Перемишль - Київ +2:30.

До того ж, як зазначили в УЗ, у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут слідування наступних потягів:

№62 Одеса - Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.

№120 Львів - Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

№276 Київ - Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.