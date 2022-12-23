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На кордоні з Польщею скупчення потягів. УЗ повідомила про затримки (список)

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 10:52
На кордоні з Польщею скупчення потягів. УЗ повідомила про затримки (список) Фото: УЗ повідомила про затримки потягів 23 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок п’ятниці, 23 грудня, декілька потягів ідуть з затримками від 2 до 7 годин. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

А саме:

  • №715/716 Перемишль - Київ +7:13;
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя +3:58;
  • №705/706 Київ - Перемишль +2:37;
  • №89/90 Перемишль - Київ +2:30.

До того ж, як зазначили в УЗ, у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут слідування наступних потягів:

№62 Одеса - Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.

№120 Львів - Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

№276 Київ - Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

Як повідомлялось, потяг №276 "Запоріжжя - Київ" затримується та надалі прослідує за зміненим маршрутом.

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