На кордоні з Польщею протягом двох місяців можуть бути складнощі з перетином: у чому причина

Як повідомили прикордонники, польська сторона у пункті пропуску "Медика" розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Як зазначають у відомстві, це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

"Просимо громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - сказано у повідомленні.