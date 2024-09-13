UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Польщею протягом двох місяців можуть бути складнощі з перетином: у чому причина

Ілюстративне фото: на КПП "Медика-Шегині" може бути затримка з перетиом кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили прикордонники, польська сторона у пункті пропуску "Медика" розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Як зазначають у відомстві, це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

"Просимо громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - сказано у повідомленні.

 

Збій в системі митної служби Польщі

На початку вересня прикордонники повідомляли про те, що на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через технічний збій можливі затримки транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною