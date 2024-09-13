На границе с Польшей в течение двух месяцев могут быть сложности с пересечением: в чем причина

Как сообщили пограничники, польская сторона в пункте пропуска "Медика" приступила к работе по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительным данным, работы продлятся до 12 ноября 2024 года.

Как отмечают в ведомстве, это может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.

"Просим граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.