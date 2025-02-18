На кордоні з Польщею можливі затримки руху: у чому причина

На кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту через Західний Буг. Прикордонники попереджають про ймовірні затримки руху в обох напрямках.

Як повідомила Держприкордонслужба, ремонт триватиме до середини січня 2026 року. Водіям рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні подорожей і, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

З 19 лютого на пункті пропуску "Устилуг - Зосин" розпочнуться ремонтні роботи на автомобільному мосту через річку Західний Буг з польського боку. Через це можливі затримки в русі транспорту в обох напрямках.

Нагадаємо, українцям, які перетинають кордон із Польщею, варто враховувати перелік заборонених та обмежених до ввезення товарів. Серед заборонених предметів - зброя, наркотичні речовини, антикваріат без відповідних документів, а також м'ясні та молочні продукти. Обмеження стосуються тютюнових виробів, алкоголю, фруктів, овочів, риби та інших продуктів, які дозволено ввозити в обмеженій кількості для особистого користування. Порушення цих правил може призвести до конфіскації товарів або інших санкцій.

Також РБК-Україна розповідало, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

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