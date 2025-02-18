На границе с Польшей возможны задержки движения: в чем причина

На границе с Польшей возможны задержки из-за ремонта моста через Западный Буг. Пограничники предупреждают о вероятных задержках движения в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины .

Как сообщила Госпогранслужба, ремонт продлится до средины января 2026 года. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании путешествий и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

С 19 февраля на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" начнутся ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Западный Буг с польской стороны. Из-за этого возможны задержки в движении транспорта в обоих направлениях.

Напомним, украинцам, которые пересекают границу с Польшей, следует учитывать перечень запрещенных и ограниченных к ввозу товаров. Среди запрещенных предметов - оружие, наркотические вещества, антиквариат без соответствующих документов, а также мясные и молочные продукты. Ограничения касаются табачных изделий, алкоголя, фруктов, овощей, рыбы и других продуктов, которые разрешено ввозить в ограниченном количестве для личного пользования. Нарушение этих правил может привести к конфискации товаров или другим санкциям.

Также РБК-Украина рассказывало, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков. По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

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