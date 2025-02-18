На границе с Польшей возможны задержки движения: в чем причина
На границе с Польшей возможны задержки из-за ремонта моста через Западный Буг. Пограничники предупреждают о вероятных задержках движения в обоих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
С 19 февраля на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" начнутся ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Западный Буг с польской стороны. Из-за этого возможны задержки в движении транспорта в обоих направлениях.
Как сообщила Госпогранслужба, ремонт продлится до средины января 2026 года. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании путешествий и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.
Напомним, украинцам, которые пересекают границу с Польшей, следует учитывать перечень запрещенных и ограниченных к ввозу товаров. Среди запрещенных предметов - оружие, наркотические вещества, антиквариат без соответствующих документов, а также мясные и молочные продукты. Ограничения касаются табачных изделий, алкоголя, фруктов, овощей, рыбы и других продуктов, которые разрешено ввозить в ограниченном количестве для личного пользования. Нарушение этих правил может привести к конфискации товаров или другим санкциям.
Также РБК-Украина рассказывало, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков. По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.
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