На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка після погроз про війну

Як зазначає видання в п'ятницю, 25 квітня, пакистанська сторона нібито здійснила обстріл кількох місць уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Хандвара в окрузі Купвара. Повідомлень про постраждалих немає.

"Були інциденти зі стрілецькою зброєю в деяких місцях на лінії контролю, ініційовані Пакистаном", - пише індійське видання з посиланням на джерело в обороні.

За словами джерел, індійські військові надали "ефективну відповідь" на обстріл.

Цей інцидент стався в день візиту глави індійської армії генерала Упендрі Двіведі до міста Срінагар. Генерал мав оцінити ситуацію з безпекою у провінції Джамму та Кашмір після нещодавньої терористичної атаки у Пахалгамі.

Також стало відомо про інший інцидент у районі Бандідпора (Північний Кашмір). За даними ЗМІ, там сталося збройне зіткнення між індійськими військовими та бойовиками. Повідомляється, що Індія розпочала операцію після отримання розвідданих про присутність озброєних бойовиків у населеному пункті Кулнар-Базипора.



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Погрози війною

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф в інтерв'ю Sky News заявив, останні події можуть призвести до "тотальної війни" між Пакистаном та Індією.

Він наголосив, що світ має "турбуватися" перспективою повномасштабного конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю. Міністр також сказав, що сподівається, що суперечку можна вирішити шляхом переговорів.