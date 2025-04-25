На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка після погроз про війну

На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка у п'ятницю, 25 квітня. На іншій ділянці була зафіксована сутичка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на індійське видання NEWS18.
Як зазначає видання в п'ятницю, 25 квітня, пакистанська сторона нібито здійснила обстріл кількох місць уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Хандвара в окрузі Купвара. Повідомлень про постраждалих немає.
"Були інциденти зі стрілецькою зброєю в деяких місцях на лінії контролю, ініційовані Пакистаном", - пише індійське видання з посиланням на джерело в обороні.
За словами джерел, індійські військові надали "ефективну відповідь" на обстріл.
Цей інцидент стався в день візиту глави індійської армії генерала Упендрі Двіведі до міста Срінагар. Генерал мав оцінити ситуацію з безпекою у провінції Джамму та Кашмір після нещодавньої терористичної атаки у Пахалгамі.
Також стало відомо про інший інцидент у районі Бандідпора (Північний Кашмір). За даними ЗМІ, там сталося збройне зіткнення між індійськими військовими та бойовиками. Повідомляється, що Індія розпочала операцію після отримання розвідданих про присутність озброєних бойовиків у населеному пункті Кулнар-Базипора.
скриншот google.com.ua/maps
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф в інтерв'ю Sky News заявив, останні події можуть призвести до "тотальної війни" між Пакистаном та Індією.
Він наголосив, що світ має "турбуватися" перспективою повномасштабного конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю. Міністр також сказав, що сподівається, що суперечку можна вирішити шляхом переговорів.
Індія та Пакистан вважають регіон Кашмір своєю територією, вони контролюють різні частини цього району. Суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей протягом останніх трьох десятиліть. Хоча напруга між країнами спала за останні роки, але стрілянина цього тижня знову не призвела до ескалації.
Як відомо, 22 квітня група озброєних людей здійснила напад на туристів у Пахалгамі, загинули 25 індійців і один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір".
Індія стверджує, що за атакою стоїть Пакистан, але останній відкидає це. Влада Пакистану стверджує, що це "повстання місцевих".
Індія у відповідь закрила прикордонний перехід у регіоні, ввела обмеження щодо віз і заявила про вихід з Договору про води Інду. Пакистанська влада відповіла, що розцінює такі дії, як акт війни.
Перекриття потоку води річки Інд серйозно вплине на Пакистан, оскільки річки, такі як Джелум, Ченаб, Раві, Беас і Сатледж, є основними джерелами води для країни. Ці річки забезпечують потреби десятків мільйонів людей і використовується для сільського господарства, зрошення і питної води.
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