UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів, що ховались у полі з дикими кабанами (відео)

Фото: ухилянтів у полі з дикими кабанами затримали на кордоні з Молдовою (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники виявили ухилянтів у полі з дикими кабанами. Вони планували потрапити в Молдову, ховаючись у досить незвичному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Двоє чоловіків призовного віку вночі намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, пробираючись повз стадо диких кабанів", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники виявили чоловіків минулої ночі, зафіксувавши на кордоні з Молдовою незвичні теплові силуети. Ухилянтів одразу затримав наряд прикордонної служби.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами.

Крім того, українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилось, що це вже його друга спроба перетнути кордон, що виявилась невдалою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні