На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів, що ховались у полі з дикими кабанами (відео)

Українські прикордонники виявили ухилянтів у полі з дикими кабанами. Вони планували потрапити в Молдову, ховаючись у досить незвичному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами.

Крім того, українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилось, що це вже його друга спроба перетнути кордон, що виявилась невдалою.

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