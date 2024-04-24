На кордоні з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів: що відомо

Зокрема, з 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

"У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень Міністерство відновлення продовжує працювати над забезпеченням можливості своєчасного перетину кордону автобусами", - пояснюють необхідність запровадження нововведення.

На яких КПП запрацює послуга

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться:

Виноградівка - Вулканешти;

Малоярославець 1 - Чадир-Лунга;

Нові Трояни - Чадир-Лунга;

Рені - Джурджулешти;

Серпневе 1 - Басараб‘яска;

Старокозаче - Тудора;

Табаки - Мирне;

Росошани - Бричень;

Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску Паланка - Маяки - Удобне.

Важливо

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.