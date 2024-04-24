На кордоні з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів: що відомо

З 24 квітня на кордоні України з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів. Це дозволяє обрати час перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зокрема, з 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".
"У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень Міністерство відновлення продовжує працювати над забезпеченням можливості своєчасного перетину кордону автобусами", - пояснюють необхідність запровадження нововведення.
Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться:
Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску Паланка - Маяки - Удобне.
Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.
У серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.
Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, понад місяць така опція працює на пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ з Польщею, де їдуть лише регулярні автобуси.
"Завдяки цьому кількість автобусів, що перетинають кордон за добу не зменшилась, натомість всі їдуть відповідно до вказаного часу. Тобто наші люди більше не чекають у фізичних чергах", - зазначив міністр.
Як раніше писало РБК-Україна, анонсувалося, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині. У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.
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