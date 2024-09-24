На кордонах ЄС з'являться термінали самообслуговування: до чого готуватися українцям

Європейський Союз змінює правила перетину кордону для в'їзду до країн Шенгенської зони. Нововведення стосуватимуться всіх негромадян ЄС, включно з українцями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
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Згідно з інформацією урядовців:
Натомість змінюється підхід до перевірки документів.
Так, з 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова IT-система EES (Entry/Exit Scheme), яка автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.
"Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу", - уточнили у Кабміні.
Що відомо про систему EES (інфографіка: kmu.gov.ua)
Українцям пояснили, що система EES одноразово зафіксує біометричні дані громадянина та зберігатиме їх впродовж трьох років.
Тобто штампів у паспорті більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично - через термінали самообслуговування.
Що зміниться для мандрівників (інфографіка: kmu.gov.ua)
Під час першого в'їзду в ЄС у мандрівника братимуть біометричні дані:
"Якщо відмовитесь від біометрії, вам відмовлять у в'їзді", - уточнили у прес-службі уряду.
Зазначається, що час проходження кордону може збільшитись приблизно на 40 секунд - допоки збиратимуть особисті дані людини.
"Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування", - пояснили українцям.
Чого українцям чекати на кордоні (інфографіка: kmu.gov.ua)
Згідно з інформацією українського уряду, IT-систему EES буде запроваджено Європейським Союзом з метою:
Для чого потрібна система EES (інфографіка: kmu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Європейський Союз змінив правила перетину кордону з домашніми тваринами. Оприлюднені Єврокомісією важливі нововведення мають сприяти підвищенню біобезпеки та захисту здоров'я тварин на території ЄС.
Перед будь-якою мандрівкою українцям радять обов'язково перевірити вимоги країни призначення - щодо перетину кордону з тваринами - на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби (у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення").
Читайте також, чому на кордоні з Польщею можуть бути складнощі з перетином впродовж кількох місяців.
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