Кордон з Україною розблокують: польський суд ухвалив рішення

Як повідомляється, рішення було ухвалено на закритому засіданні. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який 12 травня скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.

Рішення Апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Це означає, що перевізники мають припинити протест.

Організатор протесту Рафал Меклер заявив, що ще не отримав офіційної інформації про рішення суду. Однак він запевняє, що протестувальники адаптуються до цього.

"Ми живемо в правовій державі, тому якщо Апеляційний суд ухвалить рішення, що ми не можемо очолити ці збори, ми не можемо очолити протест, звичайно, ми покинемо кордон. Ця інформація до мене ще не дійшла. Офіційно я ще не прийняв рішення", - сказав Меклер.