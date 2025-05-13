Кордон з Україною розблокують: польський суд ухвалив рішення

Апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Lublin.
Як повідомляється, рішення було ухвалено на закритому засіданні. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який 12 травня скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.
Рішення Апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Це означає, що перевізники мають припинити протест.
Організатор протесту Рафал Меклер заявив, що ще не отримав офіційної інформації про рішення суду. Однак він запевняє, що протестувальники адаптуються до цього.
"Ми живемо в правовій державі, тому якщо Апеляційний суд ухвалить рішення, що ми не можемо очолити ці збори, ми не можемо очолити протест, звичайно, ми покинемо кордон. Ця інформація до мене ще не дійшла. Офіційно я ще не прийняв рішення", - сказав Меклер.
Нагадаємо, 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщі та України.
Вантажні транспортні засоби пропускали з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідували безперешкодно.
За даними митників, перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин". Вони обирають інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
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