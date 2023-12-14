Кордон України зі Словаччиною частково розблокували

"Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні", - йдеться у повідомленні.

Словацька сторона від 19:30 вчора, 13 грудня, частково відновила пропуск транспорту на виїзд з України.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, 21 листопада словацькі перевізники після польських також почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород". Проте наступного дня кордон розблокували.

Після цього словаки ще декілька разів блокували кордон, вимагаючи повернути систему пропусків для України. Востаннє представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок 11 грудня.

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два - залізничні, ще один - пішохідний.