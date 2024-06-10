Сім людей в сірій зоні. Що відомо про село Рижівка на Сумщині, яке всі обговорюють

Вночі 10 червня росЗМІ повідомили, що "кадирівці" окупували село Рижівка в Сумській області. Голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що це фейк.

РБК-Україна зібрало інформацію про заснування села та як воно живе сьогодні.

Що відомо про село Рижівка

Рижівка розташована в Білопільській міській громаді Сумського району. За даними останнього перепису, кількість населення становить 857 осіб.

Село Рижівка межує з прикордонням Росії, сусіднім до нього є смт Тьоткіно. Рижівка розташована на лівому березі річки Сейм.

Подейкують, що в селі навіть є одна хата, через яку проходить кордон.

Перша письмова згадка про село зустрічається у 1719 році. У 19-му столітті село, як і більша частина України, входило до складу Російської імперії. За даними 1862 року в селі, яке тоді розташовувалося в Путивльському повіті Курської губернії, мешкало 537 осіб.

У 1880 році в селі мешкала 501 особа.

Рижівка славиться своїм храмом Святого Миколая Чудотворця. Його збудували в першій половині 18 століття, у 1893 році при місцевому храмі почала діяти дворічна церковнопарафіяльна школа.

Храм Святого Миколая Чудотворця (фото: ukrainaincognita.com)

Згодом з утворенням СРСР, село Рижівка входило до його складу. Внаслідок геноциду на українських землях у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках Рижівка зазнала великих втрат.

Як живе Рижівка під час великої війни

Під час повномасштабного вторгнення голова сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що практично всю лінію українсько-російського державного кордону окупанти обстрілюють з тяжкої артилерії та мінометів.

Станом на березень 2024 за даними "Суспільного", в селі залишалося 140 людей, з них четверо дітей шкільного віку. Проїзний шлях замінували, тому місцевим складно дібратися центру громади.

"Магазинів немає, у нас є хлопчина, який, ризикуючи життям, їздить на базу у Суми й привозить продукти. Це поки він возить, а якщо завтра він виїде, то люди залишаться без нічого" - розказує місцевий мешканець Василь Бортняк.

Він розповідає, що місцеві вже навчилися вираховувати час, за який російська міна долітає до Рижівки. Для того, щоб хоч кудись заховатися, у людей є лише шість секунд.

"У нас село компактне. Маємо спільну з Росією вулицю. З нашого боку вулиця Дружби, з боку російського Тьоткіно - вулиця Погранічна, кордон йде цією вулицею. Тож деякі будинки взагалі стоять поруч із російськими", - пояснює Василь.

Обстріли Сумської області

За 8 червня російські окупанти 26 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксували 59 вибухів.

За даними Держприкордонслужби, Росія не має достатньої кількості сил біля кордону для повторного наступу на Сумську область.

Онлайн-мапа DeepState повідомляє, що Рижівка у Сумській області фактично перебуває у "сірій зоні", на її територію регулярно заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Рижівка на карті DeepState (фото: t.me/DeepStateUA)

"Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні "ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року", - йдеться у повідомленні.