Кордон із Польщею: що відбувається на КПП з українського боку 18 вересня

Ситуація на кордоні у Львівській області супроводжується значними затримками для автотранспорту.

У пункті пропуску "Шегині" очікують проходження контролю близько 150 машин. На "Краковці" скупчилося близько 20 автомобілів, а в "Нижанковичах" фіксується черга з 10 авто. Водночас у пунктах "Смольниця", "Угринів", "Грушів" і "Рава-Руська" рух відбувається без перебоїв.

За даними українських і польських служб, збільшення часу оформлення пов'язане одразу з кількома чинниками. Зокрема, польська сторона почала тестування нової біометричної системи. Вона передбачає обов'язкове сканування обличчя та зняття відбитків пальців під час перетину кордону в обох напрямках. Ці процедури займають більше часу і можуть спричинити уповільнення пропуску громадян.

Додатковим ускладненням залишаються ремонтні роботи на українській стороні пункту "Шегині". Через реконструкцію тимчасово зменшено пропускну здатність, що ускладнює проїзд як легкових автомобілів, так і вантажівок.

Також повідомляється, що внаслідок нічного удару по Полтавській області та тимчасового відключення електропостачання на кількох ділянках залізничної мережі було задіяно резервне локомотивне забезпечення.

Станом на ранок низка пасажирських рейсів затримувалася до трьох годин: №102 Херсон - Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм - Львів, №64/112 Львів - Харків, Ізюм та №791 Кременчук - Київ.

До 07:00 пошкодження вдалося локалізувати та відновити подачу напруги, тож подальший рух, включно з приміськими електропоїздами, здійснюється у штатному режимі.