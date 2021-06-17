ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Корбан заявив, що подав позовів на 1 млрд грн до співвласника "Цитруса"

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 червня 2021 12:59
Корбан заявив, що подав позовів на 1 млрд грн до співвласника "Цитруса" Фото: Геннадій Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: РБК-Україна

Юристи бізнесмена Геннадія Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги до правоохоронних та податкових органів.

Про це Корбан написав у Facebook.

"Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не заведено говорити вголос", - зазначив він.

Корбантакож повідомив, що мова йде про оптимізацію податків "шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів", передачі оборотних товарів на "безоплатній основі" фірмам-сателітам і "багаторічне" сіре "розмитнення товарів компанією "Цитрус", яка нібито дбала про свою репутацію".

Возвращаясь к бизнесу. Как вы знаете, какое-то время назад я получил 50%-ную долю в группе компании «Цитрус». Трех...

Posted by Gennady Korban on Thursday, June 17, 2021

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-Інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій Корбан Цитрус
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві