Корбан заявив, що подав позовів на 1 млрд грн до співвласника "Цитруса"
Юристи бізнесмена Геннадія Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги до правоохоронних та податкових органів.
Про це Корбан написав у Facebook.
"Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не заведено говорити вголос", - зазначив він.
Корбантакож повідомив, що мова йде про оптимізацію податків "шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів", передачі оборотних товарів на "безоплатній основі" фірмам-сателітам і "багаторічне" сіре "розмитнення товарів компанією "Цитрус", яка нібито дбала про свою репутацію".
Возвращаясь к бизнесу. Как вы знаете, какое-то время назад я получил 50%-ную долю в группе компании «Цитрус». Трех...Posted by Gennady Korban on Thursday, June 17, 2021
Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-Інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.
Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.