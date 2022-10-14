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Корбан: сьогодні в Україні немає людей, які не воюють

Фото: Геннадій Корбан (скрин відео)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні в Україні немає людей, які не воюють. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за майбутнє людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геннадія Корбана у Facebook.

"Сьогодні в Україні немає людей, які не воюють. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за майбутнє всього людства. Ворог, який напав на нас, має на меті зруйнувати все, що робить людину людиною: - свободу, справедливість, гідність. Він хоче скинути мир у пекло війни всіх проти всіх, де сильний завжди правий, а слабкий - винен, ми ж воюємо за свою землю, за свою країну, за свої будинки і своїх близьких... І тут немає і не може бути компромісів: кайдани рабства - надто дорога ціна за перемир'я", - написав Корбан.

Він також зазначив, що стійкість та мужність, неймовірні моральні та бойові якості наших захисників та захисниць деморалізують ворога та надихають усіх людей доброї волі у всьому світі.

"Ваш подвиг і воля до перемоги створюють Україну як велику націю, як новий маяк боротьби за свободу, і цей маяк тепер уже не згасне багато століть. У Дніпра особлива місія в цій війні. Наше місто було центром опору російській агресії у 2014 році. початку великої війни Дніпро тримає на собі три фронти. Дніпро та Дніпропетровська область - це артерія, яка живить наш контрнаступ, наше важке просування вперед на сході та півдні України. Дай Боже нам усім швидше дожити до повної та остаточної перемоги над ворогом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які зараз героїчно захищають нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.

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Збройні сили УкраїниГенадій Корбан