Корбан: сегодня в Украине нет людей, которые не воюют

Сегодня в Украине нет людей, которые не воюют. Украина борется не только за свою свободу, но и за будущее всего человечества.

"Сегодня в Украине нет людей, которые не воюют. Украина борется не только за свою свободу, но и за будущее всего человечества. Враг, который напал на нас, ставит целью разрушить все, что делает человека человеком: - свободу, справедливость, достоинство. Он хочет сбросить мир в пекло войны всех против всех, где сильный всегда прав, а слабый - виноват. Мы же воюем за свою землю, за свою страну, за свои дома и своих близких. И здесь нет и не может быть компромиссов: оковы рабства - слишком дорогая цена за перемирие", - написал Корбан.

Он также отметил, что стойкость и мужество, невероятные моральные и боевые качества наших защитников и защитниц деморализуют врага и вдохновляют всех людей доброй воли во всем мире.

"Ваш подвиг и воля к победе создают Украину как великую нацию, как новый маяк борьбы за свободу, и маяк этот теперь уже не угаснет многие века. У Днепра особая миссия в этой войне. Наш город был центром сопротивления российской агрессии в 2014 году. С начала большой войны Днепр держит на себе три фронта. Днепр и Днепропетровская область - это артерия, которая питает наше контрнаступление, наше трудное продвижение вперед на востоке и юге Украины. Дай Бог нам всем скорее дожить до полной и окончательной победы над врагом", - добавил он.