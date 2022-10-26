UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Корбан розповів про опалювальний сезон у Дніпрі під час війни

Фото: Геннадій Корбан розповів про опалювальний сезон у Дніпрі під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Під час опалювального сезону у Дніпрі в екстреній ситуації комунальники можуть перемикати та перенаправляти потоки теплоносія з котелень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

"Можу сказати, що місто закупило все необхідне і зробило так, щоб можна було перемикати котельні всередині міста. Як відомо, система теплоенерго, котелень у кожному місті унікальна. У Дніпрі є понад 400 котелень, і це - наш важливий плюс. Це означає, що в екстреній ситуації місто зможе робити перемикання та перенаправляти потоки теплоносія з котелень, які нормально працюють, у ті, які можуть вийти з ладу через ворожі дії", - розповів Корбан.

За його даними, місто добре підготувався, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.

"Звичайно, підприємства системи теплоенерго стежитимуть за температурним режимом, за прогнозами погоди, щоб забезпечити режим економії. Сподіваюся, що підприємства теплоенерго триматимуть достатню температуру, щоб обігріти будинки городян. Загалом за опалювальним сезоном я налаштований оптимістично. У Дніпрі зроблено все, щоби забезпечити опалення міста. Тепер питання про те, щоб "Нафтогаз" дав обсяги газу, які потрібні", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Дніпро має повну технічну готовність до початку опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій КорбанДніпро