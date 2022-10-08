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Філатов: Дніпро має повну технічну готовність до початку опалювального сезону

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Субота 08 жовтня 2022 10:21
Філатов: Дніпро має повну технічну готовність до початку опалювального сезону Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро системно готується до цьогорічного опалювального сезону. Подання тепла розпочинатимуть за звичною нормою - коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, місто продовжує накопичувати ресурси - аби бути готовим швидко та ефективно виправляти наслідки можливих ракетних обстрілів російської армії.

Водночас триває і модернізація обладнання котелень.

"Ми продовжуємо наші інспекційні поїздки. Дивимося, як місто готується до опалювального сезону. Загалом є обережна впевненість, що ми пройдемо опалювальний сезон як треба. Місто готове. Тож будемо далі працювати в цьому напрямі", - сказав Філатов.

Так в одній з котелень у середмісті, яка забезпечує теплом понад 70 об’єктів, встановили нові мережеві насоси. Вони вдвічі потужніші за старе обладнання та споживають до 15 % менше енергоресурсів. Також поставили частотні перетворювачі.

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Днипро Борис Філатов Опалювальный сезон
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