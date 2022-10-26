Корбан розповів про опалювальний сезон у Дніпрі під час війни

Під час опалювального сезону у Дніпрі в екстреній ситуації комунальники можуть перемикати та перенаправляти потоки теплоносія з котелень.

"Можу сказати, що місто закупило все необхідне і зробило так, щоб можна було перемикати котельні всередині міста. Як відомо, система теплоенерго, котелень у кожному місті унікальна. У Дніпрі є понад 400 котелень, і це - наш важливий плюс. Це означає, що в екстреній ситуації місто зможе робити перемикання та перенаправляти потоки теплоносія з котелень, які нормально працюють, у ті, які можуть вийти з ладу через ворожі дії", - розповів Корбан.

За його даними, місто добре підготувався, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.

"Звичайно, підприємства системи теплоенерго стежитимуть за температурним режимом, за прогнозами погоди, щоб забезпечити режим економії. Сподіваюся, що підприємства теплоенерго триматимуть достатню температуру, щоб обігріти будинки городян. Загалом за опалювальним сезоном я налаштований оптимістично. У Дніпрі зроблено все, щоби забезпечити опалення міста. Тепер питання про те, щоб "Нафтогаз" дав обсяги газу, які потрібні", - додав він.