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Корбан рассказал об отопительном сезоне в Днепре во время войны

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Среда 26 октября 2022 15:53
Корбан рассказал об отопительном сезоне в Днепре во время войны Фото: Геннадий Корбан рассказал об отопительном сезоне в Днепре во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Во время отопительного сезона в Днепре в экстренной ситуации коммунальщики могут переключать и перенаправлять потоки теплоносителя из котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

"Могу сказать, что город закупил все необходимое и сделал так, чтобы можно было переключать котельные внутри города. Как известно, система теплоэнерго, котельных в каждом городе уникальна. В Днепре есть более 400 котельных, и это - наш важный плюс. Это значит, что в экстренной ситуации город сможет производить переключение и перенаправлять потоки теплоносителя из нормально работающих котельных в те, которые могут выйти из строя из-за вражеских действий", - рассказал Корбан.

По его данным, город хорошо подготовился, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.

"Конечно, предприятия системы теплоэнерго будут следить за температурным режимом, за прогнозами погоды, чтобы обеспечить режим экономии. Надеюсь, что предприятия теплоэнерго будут держать достаточную температуру, чтобы обогреть дома горожан. В целом по отопительному сезону я настроен оптимистично. В Днепре сделано все, чтобы Теперь вопрос о том, чтобы "Нафтогаз" дал объемы газа, которые нужны", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Днепр имеет полную техническую готовность к началу отопительного сезона.

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Геннадий Корбан Днепр
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