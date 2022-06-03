Корбан: регионы должны заботиться об усилении фортификации

"Строя оборонительные сооружения, мы заботимся и думаем о безопасности людей. И Валентин Резниченко (председатель Днепропетровской ОГА), и я, и городская власть во главе с Филатовым, и Александр Вилкул в Кривом Роге - мы воплощаем эти решения, согласовывая это с Генштабом и военными. Делаем это собственными силами. И так же о безопасности своих регионов должны думать другие местные власти, главы областей и военные администрации", - сказал Корбан.

Он также отметил, что несмотря на существование различных прогнозов относительно завершения войны, она должна обязательно закончиться победой Украины, а потому сейчас каждый на своем месте должен приближать этот момент как может.

Корбан добавил, что даже несмотря на помощь иностранных партнеров в украинской армии еще остается ряд потребностей.

"Часть этого военная администрация, центр теробороны, мы берем на себя. Обеспечиваем военных разнообразной техникой-от грузового транспорта, пикапов до коптеров и средств защиты. Поэтому так же надо, чтобы руководители других военных администраций и городов тоже подключались, а не думали, что война идет где - то там", - добавил он.

В то же время, комментируя общую ситуацию в городе и области, руководитель Центра теробороны отметил, что экономика Днепра и региона фактически приближается к довоенному уровню.