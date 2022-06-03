UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корбан: регионы должны заботиться об усилении фортификации

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Оборонительные рубежи в регионах позволяют украинским военным закрепить свои позиции и эффективно давать отпор оккупационным войскам России. Поэтому другие регионы должны заботиться об усилении фортификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV".

"Строя оборонительные сооружения, мы заботимся и думаем о безопасности людей. И Валентин Резниченко (председатель Днепропетровской ОГА), и я, и городская власть во главе с Филатовым, и Александр Вилкул в Кривом Роге - мы воплощаем эти решения, согласовывая это с Генштабом и военными. Делаем это собственными силами. И так же о безопасности своих регионов должны думать другие местные власти, главы областей и военные администрации", - сказал Корбан.

Он также отметил, что несмотря на существование различных прогнозов относительно завершения войны, она должна обязательно закончиться победой Украины, а потому сейчас каждый на своем месте должен приближать этот момент как может.

Корбан добавил, что даже несмотря на помощь иностранных партнеров в украинской армии еще остается ряд потребностей.

"Часть этого военная администрация, центр теробороны, мы берем на себя. Обеспечиваем военных разнообразной техникой-от грузового транспорта, пикапов до коптеров и средств защиты. Поэтому так же надо, чтобы руководители других военных администраций и городов тоже подключались, а не думали, что война идет где - то там", - добавил он.

В то же время, комментируя общую ситуацию в городе и области, руководитель Центра теробороны отметил, что экономика Днепра и региона фактически приближается к довоенному уровню.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрГеннадий Корбан