Корбан: регіони мають дбати про посилення фортифікації

"Будуючи оборонні споруди, ми дбаємо і думаємо про безпеку людей. І Валентин Резніченко (голова Дніпропетровської ОДА), і я, і міська влада на чолі з Філатовим, і Олександр Вілкул у Кривому Розі - ми втілюємо ці рішення, погоджуючи це з Генштабом і військовими. Робимо це власними силами. І так само про безпеку своїх регіонів повинні думати інші місцеві влади, голови областей та військові адміністрації", - сказав Корбан.

Він також наголосив, що попри існування різних прогнозів щодо завершення війни, вона має обов’язково закінчитися перемогою України, а тому нині кожен на своєму місці має наближати цей момент як може.

Корбан додав, що навіть попри допомогу іноземних партнерів в української армії ще залишається низка потреб.

"Частину цього військова адміністрація, центр тероборони, ми беремо на себе. Забезпечуємо військових різноманітною технікою - від вантажного транспорту, пікапів до коптерів та засобів захисту. Тому так само треба, щоб керівники інших воєнних адміністрацій і міст теж підключалися, а не думали, що війна йде десь там", - додав він.

Водночас, коментуючи загальну ситуацію в місті та області, керівник Центру тероборони зауважив, що економіка Дніпра та регіону фактично наближається до довоєнного рівня.