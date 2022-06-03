ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корбан: регионы должны заботиться об усилении фортификации

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 16:16
Корбан: регионы должны заботиться об усилении фортификации Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Оборонительные рубежи в регионах позволяют украинским военным закрепить свои позиции и эффективно давать отпор оккупационным войскам России. Поэтому другие регионы должны заботиться об усилении фортификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV".

"Строя оборонительные сооружения, мы заботимся и думаем о безопасности людей. И Валентин Резниченко (председатель Днепропетровской ОГА), и я, и городская власть во главе с Филатовым, и Александр Вилкул в Кривом Роге - мы воплощаем эти решения, согласовывая это с Генштабом и военными. Делаем это собственными силами. И так же о безопасности своих регионов должны думать другие местные власти, главы областей и военные администрации", - сказал Корбан.

Он также отметил, что несмотря на существование различных прогнозов относительно завершения войны, она должна обязательно закончиться победой Украины, а потому сейчас каждый на своем месте должен приближать этот момент как может.

Корбан добавил, что даже несмотря на помощь иностранных партнеров в украинской армии еще остается ряд потребностей.

"Часть этого военная администрация, центр теробороны, мы берем на себя. Обеспечиваем военных разнообразной техникой-от грузового транспорта, пикапов до коптеров и средств защиты. Поэтому так же надо, чтобы руководители других военных администраций и городов тоже подключались, а не думали, что война идет где - то там", - добавил он.

В то же время, комментируя общую ситуацию в городе и области, руководитель Центра теробороны отметил, что экономика Днепра и региона фактически приближается к довоенному уровню.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Геннадий Корбан
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине