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Корбан: регіони мають дбати про посилення фортифікації

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П'ятниця 03 червня 2022 16:16
Корбан: регіони мають дбати про посилення фортифікації Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Оборонні рубежі в регіонах дозволяють українським військовим закріпити свої позиції та ефективно давати відсіч окупаційним військам Росії. Тому інші регіони мають дбати про посилення фортифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

"Будуючи оборонні споруди, ми дбаємо і думаємо про безпеку людей. І Валентин Резніченко (голова Дніпропетровської ОДА), і я, і міська влада на чолі з Філатовим, і Олександр Вілкул у Кривому Розі - ми втілюємо ці рішення, погоджуючи це з Генштабом і військовими. Робимо це власними силами. І так само про безпеку своїх регіонів повинні думати інші місцеві влади, голови областей та військові адміністрації", - сказав Корбан.

Він також наголосив, що попри існування різних прогнозів щодо завершення війни, вона має обов’язково закінчитися перемогою України, а тому нині кожен на своєму місці має наближати цей момент як може.

Корбан додав, що навіть попри допомогу іноземних партнерів в української армії ще залишається низка потреб.

"Частину цього військова адміністрація, центр тероборони, ми беремо на себе. Забезпечуємо військових різноманітною технікою - від вантажного транспорту, пікапів до коптерів та засобів захисту. Тому так само треба, щоб керівники інших воєнних адміністрацій і міст теж підключалися, а не думали, що війна йде десь там", - додав він.

Водночас, коментуючи загальну ситуацію в місті та області, керівник Центру тероборони зауважив, що економіка Дніпра та регіону фактично наближається до довоєнного рівня.

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Дніпро Генадій Корбан
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