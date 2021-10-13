Корбан рассказал, сколько должна выплатить компания "Цитрус" по своим долгам

По словам Корбана, компания "Цитрус", которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждет банкротство и ликвидация.

"А вот один из основных бенефициаров компании "Цитрус" Григорий Топал, просто обязан зарубить себе на носу, что за все в жизни, и тем более в бизнесе, нужно платить. Ну а если не платишь, то придется расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса, используя ненадежную, временную "крышу" в лице областного прокурора и местного начальника СБУ", - резюмировал бизнесмен.

Обновлено. Позже в самом "Цитрусе" сообщили, что будут подавать апелляцию в суд и оспаривать данное решение.

"Мы уверены в незаконности решения суда первой инстанции. Верим, что судебная система Украины будет руководствоваться исключительно законодательством и не позволит признать фиктивный долг", - заявили в компании.