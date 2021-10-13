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Корбан розповів, скільки повинна виплатити компанія "Цитрус" за своїми боргами

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Одеса, Середа 13 жовтня 2021 15:23
Корбан розповів, скільки повинна виплатити компанія "Цитрус" за своїми боргами Фото: бізнесмен Геннадій Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: Наталія Гурковська

12 жовтня господарський суд міста Одеси виніс вердикт компанії "Цитрус": згідно з рішенням суду, компанія зобов'язана виплатити за своїми боргами без малого 1 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост бізнесмена Геннадія Корбана у Facebook.

За словами Корбана, компанія "Цитрус", яка не платить податки своїй країні, оптимізує прибуток і занижує митні декларації, повинна розплатитися за своїми боргами, інакше її чекає банкрутство і ліквідація.

"А ось один з основних бенефіціарів компанії "Цитрус" Григорій Топал, просто зобов'язаний зарубити собі на носі, що за все в житті, і тим більше в бізнесі, потрібно платити. Ну а якщо не платиш, то доведеться розплачуватися. Особливо коли людина дозволяє собі викидати партнера з бізнесу, використовуючи ненадійний, тимчасовий "дах" в особі обласного прокурора і місцевого керівника СБУ", - резюмував бізнесмен.

Оновлено. Пізніше в самому "Цитрусі" повідомили, що будуть подавати апеляцію в суд і оскаржувати дане рішення.

"Ми впевнені в незаконності рішення суду першої інстанції. Віримо, що судова система України буде керуватися виключно законодавством і не дозволить визнати фіктивний борг", - заявили в компанії.

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-Інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.

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