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Корбан прокомментировал возвращение в Украину

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Пятница 22 июля 2022 10:26
Корбан прокомментировал возвращение в Украину Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что собирается, как и планировал вернуться в Украину после непродолжительного отъезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Корбана.

По его словам, сейчас он выбирает пункты пропуска для въезда в Украину.

“Учитывая ажиотаж и желающих меня встретить, выбираю самый комфортный пункт: Словакия, Венгрия Молдова”, - сообщил Корбан.

Подлинность указа президента о якобы лишении его и других лиц украинского гражданства Корбан комментировать отказался.

Напомним, 20 июля стало известно о возможном указ президента Украины о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.

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Геннадий Корбан
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