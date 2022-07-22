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Корбан прокоментував повернення в Україну

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П'ятниця 22 липня 2022 10:26
Корбан прокоментував повернення в Україну Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що збирається, як і планував, повернутися до України після нетривалого від’їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Корбана.

За його словами, зараз він обирає пункти пропуску для в’їзду в Україну.

“З огляду на ажіотаж і охочих мене зустріти, вибираю найкомфортніший пункт: Словаччина, Угорщина чи Молдова”, - повідомив Корбан.

Достовірність указу президента про нібито позбавлення його та інших осіб українського громадянства Корбан коментувати відмовився.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо про можливий указ президента України щодо позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана.

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Генадій Корбан
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