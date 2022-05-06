Корбан: наша задача - защитить Днепр, область и людей, которые здесь живут

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действует ПВО, мы работаем вместе и помогаем нашим военным. Разворачиваем определенные системы, которые, проще говоря, отводят ракеты. Поэтому идет серьезная работа", - сказал он.

Корбан также отметил, что вражеская армия в основном наносит удары или утром - в час пик, или вечером - после восьми часов.

Говоря о грядущих дни 8 и 9 мая, руководитель Центра теробороны Днепра подчеркнул, что никаких демонстраций или политических мер не будет - их запрещено через войну.

"Люди могут по собственному желанию возложить цветы к "Вечному огню" и почтить память павших во Вторую мировую", - резюмировал он.