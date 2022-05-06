UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корбан: наша задача - защитить Днепр, область и людей, которые здесь живут

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Спецслужбы работают над тем, чтобы понять, как именно "забрасывали" так называемые маяки на Амурский мост в Днепре, который на днях пытались бомбить российские оккупанты. Горожанам стоит быть бдительными и по возможности объезжать железнодорожный мост другими путями, а также не ходить рядом с административными зданиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действует ПВО, мы работаем вместе и помогаем нашим военным. Разворачиваем определенные системы, которые, проще говоря, отводят ракеты. Поэтому идет серьезная работа", - сказал он.

Корбан также отметил, что вражеская армия в основном наносит удары или утром - в час пик, или вечером - после восьми часов.

Говоря о грядущих дни 8 и 9 мая, руководитель Центра теробороны Днепра подчеркнул, что никаких демонстраций или политических мер не будет - их запрещено через войну.

"Люди могут по собственному желанию возложить цветы к "Вечному огню" и почтить память павших во Вторую мировую", - резюмировал он.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий КорбанДнепрВторжение России в Украину