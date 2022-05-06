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Корбан: наше завдання - захистити Дніпро, область та людей, які тут живуть

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Спецслужби працюють над тим, аби зрозуміти, як саме "закидували" так звані маяки на Амурський міст у Дніпрі, який днями намагалися бомбити російські окупанти. Містянам варто бути пильними та за можливості об’їжджати залізничний міст іншими шляхами, а також не ходити поруч із адміністративними будівлями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "ДніпроTV".

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Діє ППО, ми працюємо разом та допомагаємо нашим військовим. Розгортаємо певні системи, що, простіше кажучи, відводять ракети. Тож триває серйозна робота", - сказав він.

Корбан також зауважив, що ворожа армія переважно завдає ударів або зранку - у годину пік, або ввечері - після восьмої години.

Говорячи про прийдешні дні 8 та 9 травня, керівник Центру тероборони Дніпра підкреслив, що жодних демонстрацій чи політичних заходів не буде - їх заборонено через війну.

"Люди можуть за власним бажанням покласти квіти до "Вічного вогню" та вшанувати пам’ять полеглих у Другу світову", - резюмував він.

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Генадій КорбанДніпроВторгнення Росії до України