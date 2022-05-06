Корбан: наше завдання - захистити Дніпро, область та людей, які тут живуть

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Діє ППО, ми працюємо разом та допомагаємо нашим військовим. Розгортаємо певні системи, що, простіше кажучи, відводять ракети. Тож триває серйозна робота", - сказав він.

Корбан також зауважив, що ворожа армія переважно завдає ударів або зранку - у годину пік, або ввечері - після восьмої години.

Говорячи про прийдешні дні 8 та 9 травня, керівник Центру тероборони Дніпра підкреслив, що жодних демонстрацій чи політичних заходів не буде - їх заборонено через війну.

"Люди можуть за власним бажанням покласти квіти до "Вічного вогню" та вшанувати пам’ять полеглих у Другу світову", - резюмував він.