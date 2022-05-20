UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корбан: Днепропетровская область продолжает укреплять обороноспособность

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепропетровской области остается стабильной. Рубежи обороны постоянно укрепляются, также идет работа над усилением противовоздушной обороны, чтобы избежать возможности попадания ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

По его словам, сейчас особое внимание уделено защите мостов, железнодорожных станций и коммуникаций, которые, как показывает опыт, являются основными целями оккупантов.

"Сейчас увеличилось количество средств противовоздушной обороны. Кроме этого, был применен определенный интеллектуальный опыт различных специалистов - физиков, радиотехников и других. И мы продолжаем работать над этим, чтобы у наших военных, которые заботятся о противовоздушной обороне, было больше возможностей своевременного реагирования", - заявил Корбан.

Он также добавил, что в течение последних недель был сбит ряд вражеских беспилотников.

В то же время, комментируя ситуацию в Днепре, руководитель Центра теробороны отметил, что в городе также все спокойно.

"Преступность на достаточно низком уровне. У полиции тоже высокая статистика раскрываемости преступлений. Глава военной администрации Валентин Резниченко проводит по этому поводу совещания. Мы против того, чтобы люди ходили по городу с оружием, ведь Днепр по сути ведет мирную жизнь. Мы стараемся сделать все, чтобы в городе не чувствовалась война", - резюмировал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий КорбанДнепропетровская область