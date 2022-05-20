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Корбан: Дніпропетровська область продовжує укріплювати обороноздатність

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація у Дніпропетровській області залишається стабільною. Рубежі оборони постійно укріплюються, також триває робота над посиленням протиповітряної оборони, щоб уникнути можливості потрапляння ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "ДніпроTV".

За його словами, нині особливу увагу приділено захисту мостів, залізничних станцій і комунікацій, які, як показує досвід, є основними цілями окупантів.

"Нині збільшилася кількість засобів протиповітряної оборони. Крім цього, було застосовано певний інтелектуальний досвід різних фахівців - фізиків, радіотехніків та інших. І ми продовжуємо працювати над цим, щоб у наших військових, які дбають про протиповітряну оборону, було більше можливостей своєчасного реагування", - заявив Корбан.

Він також додав, що протягом останніх тижнів було збито низку ворожих безпілотників.

Водночас, коментуючи ситуацію у Дніпрі, керівник Центру тероборони зазначив, що в місті також все спокійно.

"Злочинність на достатньо низькому рівні. У поліції теж висока статистика розкриття злочинів. Голова військової адміністрації Валентин Резніченко проводить з цього приводу наради. Ми проти того, аби люди ходили містом зі зброєю, адже Дніпро по суті веде мирне життя. Ми намагаємося зробити все, аби в місті не відчувалася війна", - резюмував він.

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Генадій КорбанДніпропетровська область