Корбан: Дніпропетровська область продовжує укріплювати обороноздатність

За його словами, нині особливу увагу приділено захисту мостів, залізничних станцій і комунікацій, які, як показує досвід, є основними цілями окупантів.

"Нині збільшилася кількість засобів протиповітряної оборони. Крім цього, було застосовано певний інтелектуальний досвід різних фахівців - фізиків, радіотехніків та інших. І ми продовжуємо працювати над цим, щоб у наших військових, які дбають про протиповітряну оборону, було більше можливостей своєчасного реагування", - заявив Корбан.

Він також додав, що протягом останніх тижнів було збито низку ворожих безпілотників.

Водночас, коментуючи ситуацію у Дніпрі, керівник Центру тероборони зазначив, що в місті також все спокійно.

"Злочинність на достатньо низькому рівні. У поліції теж висока статистика розкриття злочинів. Голова військової адміністрації Валентин Резніченко проводить з цього приводу наради. Ми проти того, аби люди ходили містом зі зброєю, адже Дніпро по суті веде мирне життя. Ми намагаємося зробити все, аби в місті не відчувалася війна", - резюмував він.