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Корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море

Новина українською →
Черное море, Четверг 30 декабря 2021 12:33
Корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море Фото: корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море navy.mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные военные учения. Они проходили в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Так, в северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ вместе с фрегатом ВМС Франции "Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX".

"Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствования подготовки и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении.

Известно, что кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

По информации ведомства, во время отработки элементов тактического маневрирования, личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок, а именно:

  • ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов,
  • освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т. д.

Отмечено, что основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

В ведомстве отмечают, что коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP.

Фото: корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море (navy.mil.gov.ua)

Напомним, что французский многоцелевой фрегат Auvergne D654 зашел в Одесский порт 24 декабря.

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