Кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільні військові навчання. Вони проходили в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

Так, у північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС ЗСУ разом з фрегатом ВМС Франції "Auvergne" провели тренування типу "PASSEX".

"Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

За інформацією відомства, під час відпрацювання елементів тактичного маневрування, особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, а саме:

ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів,

висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо.

Зазначено, що сновна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

У відомстві зазначають, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.

Фото: кораблі України та Франції провели спільні навчання в Чорному морі (navy.mil.gov.ua)