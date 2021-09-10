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Корабли, самолеты стран НАТО и 12,5 тысяч военных: Генштаб раскрыл данные о готовящихся учениях

Автор: Олег Черныш

В учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие 12,5 тысяч военных, а также корабли, бронетехника и самолеты стран НАТО. Учения пройдут в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Учения пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.

"Объединные усилия-2021" - это ответ на российские учения "Запад-2021" и фактор сдерживания агрессора", - сказано в пресс-релизе Генштаба.

Количество военных

В украинских учениях примут участие около 700 военных из стран НАТО:

  • США (230 военных),
  • Великобритании (120),
  • Румынии (32),
  • Польши (80),
  • Литвы(35),
  • Словакии (150),
  • Латвии (5),
  • Канады (6),
  • Италии (2),
  • Германии (5),
  • Канады (6),
  • Венгрии (2).
  • Швеции (12),
  • Грузии (10),
  • Молдовы (12),
  • Йордании (2),
  • Стратегического командования НАТО (4).

Техника

Задействованы будут вертолеты румынской и словацкой армий, самолеты Канады, бронемашины Словакии и корабли Румынии.

Количество танков на учениях - около 85 единиц, тяжелых артиллерийских систем - около 50, летательных аппаратов - 30.

Задача учений

Основная задача учений - наращивание возможностей для отражения вооруженной агрессии противника.

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НАТОУчения Украины и США