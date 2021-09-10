Кораблі, літаки і 12,5 тисяч військових країн НАТО: Генштаб розкрив дані про навчання, які готуються

У навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО. Навчання пройдуть в кінці вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Навчання пройдуть з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії.
"Об'єднані зусилля-2021"- це відповідь на російські навчання "Захід - 2021" і фактор стримування агресора", - сказано в прес-релізі Генштабу.
В українських навчаннях візьмуть участь близько 700 військових з країн НАТО:
Задіяні будуть вертольоти румунської та словацької армій, літаки Канади, бронемашини Словаччини та Румунії.
Кількість танків на навчаннях - близько 85 одиниць, важких артилерійських систем - близько 50, літальних апаратів - 30.
Основне завдання навчань - нарощування можливостей для відбиття збройної агресії противника.