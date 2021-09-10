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Кораблі, літаки і 12,5 тисяч військових країн НАТО: Генштаб розкрив дані про навчання, які готуються

Автор: Олег Черниш

У навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО. Навчання пройдуть в кінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Навчання пройдуть з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії.

"Об'єднані зусилля-2021"- це відповідь на російські навчання "Захід - 2021" і фактор стримування агресора", - сказано в прес-релізі Генштабу.

Кількість військових

В українських навчаннях візьмуть участь близько 700 військових з країн НАТО:

  • США (230 військових),
  • Великобританії (120),
  • Румунії (32),
  • Польщі (80),
  • Литви (35),
  • Словаччини (150),
  • Латвії (5),
  • Канади (6),
  • Італії (2),
  • Німеччини (5),
  • Канади (6),
  • Угорщини (2).
  • Швеції (12),
  • Грузії (10),
  • Молдови (12),
  • Йорданії (2),
  • Стратегічного командування НАТО (4).

Техніка

Задіяні будуть вертольоти румунської та словацької армій, літаки Канади, бронемашини Словаччини та Румунії.

Кількість танків на навчаннях - близько 85 одиниць, важких артилерійських систем - близько 50, літальних апаратів - 30.

Завдання навчань

Основне завдання навчань - нарощування можливостей для відбиття збройної агресії противника.

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НАТОНавчання України і США