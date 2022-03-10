Корабли РФ перебазировались в Крым и пока не намерены высаживать десант в Одессе

Военные корабли Российской Федерации перебазировались в порты Крыма. Это свидетельствует о том, что противник пока не намерен высаживать десант в Одессе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Черноморские Искандеры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озера Донузлав и пока не намерены высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них кончиться", - заявил Братчук.

Также он отметил, что противник был остановлен в направлении Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска и Нововоронцовки. За последние сутки были уничтожены четыре вражеских самолета СУ-25 и два вертолета.