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Корабли РФ перебазировались в Крым и пока не намерены высаживать десант в Одессе

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Одесская область, Четверг 10 марта 2022 08:49
Корабли РФ перебазировались в Крым и пока не намерены высаживать десант в Одессе Фото: Россия отвела корабли к Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военные корабли Российской Федерации перебазировались в порты Крыма. Это свидетельствует о том, что противник пока не намерен высаживать десант в Одессе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Черноморские Искандеры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озера Донузлав и пока не намерены высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них кончиться", - заявил Братчук.

Также он отметил, что противник был остановлен в направлении Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска и Нововоронцовки. За последние сутки были уничтожены четыре вражеских самолета СУ-25 и два вертолета.

Напомним, что украинские военные совершили контратаку под Киевом и уничтожили несколько единиц техники врага.

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