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Кораблі РФ перебазувалися до Криму і поки не мають наміру висаджувати десант в Одесі

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Одеська область, Четвер 10 березня 2022 08:49
Кораблі РФ перебазувалися до Криму і поки не мають наміру висаджувати десант в Одесі Фото: Росія відвела кораблі до Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму. Це свідчить про те, що противник поки не має наміру висаджувати десант в Одесі та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися", - заявив Братчук.

Також він відмітив, що противник був зупинений в напрямку Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Вознесенська і Нововоронцовки. За останню добу були знищені чотири ворожі літаки СУ-25 і два вертольоти.

Нагадаємо, що українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили кілька одиниць техніки ворога.

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