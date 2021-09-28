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Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений

Автор: Мария Кучерявец

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В состав подразделения вошли испанские, итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Так, в рамках визита состоятся совместные учения в Черном море с участием береговой охраны Грузии и кораблей военно-морского подразделения НАТО.

Указано, что целью таких учений является "повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО".

Также планируется, что абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертификации НАТО (NEL-2).

Как добавляют в ведомстве, такие визиты демонстрируют поддержку курса Грузии на вступление в НАТО.

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НАТОЧерное мореГрузия