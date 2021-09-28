Кораблі НАТО увійшли в води Грузії для спільних навчань

Кораблі НАТО ввійшли в територіальні води Грузії. До складу підрозділу увійшли іспанські, італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Грузії.
Так, в рамках візиту відбудуться спільні навчання в Чорному морі за участю берегової охорони Грузії і кораблів військово-морського підрозділу НАТО.
Зазначено, що метою таких тренувань є "підвищення оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і НАТО".
Також планується, що абордажна група берегової охорони Грузії пройде другий рівень сертифікації НАТО (NEL-2).
Як додають у відомстві, такі візити демонструють підтримку курсу Грузії на вступ в НАТО.