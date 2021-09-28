RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кораблі НАТО увійшли в води Грузії для спільних навчань

Автор: Марія Кучерявець

Кораблі НАТО ввійшли в територіальні води Грузії. До складу підрозділу увійшли іспанські, італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Грузії.

Так, в рамках візиту відбудуться спільні навчання в Чорному морі за участю берегової охорони Грузії і кораблів військово-морського підрозділу НАТО.

Зазначено, що метою таких тренувань є "підвищення оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і НАТО".

Також планується, що абордажна група берегової охорони Грузії пройде другий рівень сертифікації НАТО (NEL-2).

Як додають у відомстві, такі візити демонструють підтримку курсу Грузії на вступ в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЧорне мореГрузія