ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений

Новина українською →
Грузия, Вторник 28 сентября 2021 13:01
Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений Фото: Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений (police.ge)
Автор: Мария Кучерявец

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В состав подразделения вошли испанские, итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Так, в рамках визита состоятся совместные учения в Черном море с участием береговой охраны Грузии и кораблей военно-морского подразделения НАТО.

Указано, что целью таких учений является "повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО".

Также планируется, что абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертификации НАТО (NEL-2).

Как добавляют в ведомстве, такие визиты демонстрируют поддержку курса Грузии на вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Черное море Грузия
NEWS
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки