Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений
Фото: Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений (police.ge)
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В состав подразделения вошли испанские, итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
Так, в рамках визита состоятся совместные учения в Черном море с участием береговой охраны Грузии и кораблей военно-морского подразделения НАТО.
Указано, что целью таких учений является "повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО".
Также планируется, что абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертификации НАТО (NEL-2).
Как добавляют в ведомстве, такие визиты демонстрируют поддержку курса Грузии на вступление в НАТО.