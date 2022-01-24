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Корабли и истребители. НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России

Автор: Илона Свиридова

Североатлантический альянс (НАТО) усиливает присутствие в странах Восточной Европы из-за действий Российской Федерации по наращиванию войск возле украинской границы. В частности, будут переброшены военные корабли и истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Сообщается, что страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы. Меры направлены на укрепление союзников на фоне наращивания военного присутствия России в Украине и возле нее.

Кто и куда перебрасывает войска:

  • Дания - направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО в Литве;
  • Испания - направит корабли для усиления военно-морских сил НАТО Рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;
  • Франция - готова направить войска в Румынию;
  • Нидерланды - в апреле отправят два истребителя F-35 в Болгарию. Переведут один корабль и наземные подразделения в резерв сил реагирования НАТО;
  • США - рассматривают возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге НАТО.

"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отметим, помимо российской военной активности на границе с Украиной усиление, присутствия НАТО проходит на фоне переговоров о "гарантиях безопасности" для России. На прошлой неделе Москва заявила, что ее требования, помимо невступления Украины и Грузии в НАТО, подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

В самом Альянсе уже отвергли такие требования и заявили, что не откажутся от принципа коллективной обороны.

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