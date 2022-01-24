Кораблі і винищувачі. НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію

Північноатлантичний альянс (НАТО) посилює присутність у країнах Східної Європи через дії Російської Федерації з нарощування військ біля українського кордону. Зокрема, будуть перекинуті військові кораблі та винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО .

Повідомляється, що країни НАТО переводять сили у стан бойової готовності та перекидають додаткові кораблі та винищувачі до країн Східної Європи. Заходи спрямовані на зміцнення союзників на тлі нарощування військової присутності Росії в Україні та біля неї.

Хто і куди перекидає війська:

Данія - направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві;

- направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві; Іспанія - направить кораблі для посилення військово-морських сил НАТО. Розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;

- направить кораблі для посилення військово-морських сил НАТО. Розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії; Франція - готова направити війська до Румунії;

- готова направити війська до Румунії; Нідерланди - у квітні відправлять два винищувачі F-35 до Болгарії. Переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО;

- у квітні відправлять два винищувачі F-35 до Болгарії. Переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО; США - розглядають можливість збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Північноатлантичного союзу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, в тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.