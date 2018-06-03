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В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 мигрантов

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 18:17
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)

Крушение произошло в 16 морских милях от портового города Сфакс

В Тунисе спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, которые утонули в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение МВД страны.

Сообщается, что удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.

В министерстве сообщили, что происшествие произошло вечером, 2 июня, в 16 морских милях от портового города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели.

Напомним, в конце мая в Демократической республике Конго на севере страны перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек.

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Теги публикации: Тунис, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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