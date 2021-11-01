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На корабле SpaceX произошла поломка, но он вернет астронавтов с МКС на Землю

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Понедельник 01 ноября 2021 20:48
На корабле SpaceX произошла поломка, но он вернет астронавтов с МКС на Землю Фото: SpaceX сообщили о поломке в капсуле Crew Dragon (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

На борту капсулы Crew Dragon, которая принадлежит SpaceX, обнаружились проблемы с туалетом. Космонавтам придется "полагаться на нижнее белье" весь полет с МКС к Земле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Группе из четырех космонавтов, которая должна вернуться с МКС к Земле - придется обходиться без туалета на протяжении всего полета.

Как отметил менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич, астронавтам придется "полагаться на нижнее белье".

В то же время проблемы с туалетом космического корабля зафиксировали еще в прошлом месяце. Тогда компания обнаружила, что трубка, которая перекачивает мочу в резервуар для хранения - отклеилась, что привело к протеканию.

Пока неизвестно как долго продлится их полет, поскольку предыдущие два экипажа вернулись с МКС за 19 и 6 часов соответственно.

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