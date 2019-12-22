Корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье в 14:57 совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Об этом сообщает NASA.

Сообщается, что перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Напомним, космический корабль Starliner в воскресенье, 22 декабря, вернут на Землю после неудачного испытания.

Корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Корабль должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо и стыковка с МКС стала невозможной.