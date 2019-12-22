NASA вернет на Землю корабль Starliner после провального испытания

Фото: космический корабль Starliner (twitter.com)

Корабль вернут на Землю в 13:45 по киевскому времени

Космический корабль Starliner, разработанный американской компанией Boeing, в воскресенье, 22 декабря, вернут на Землю после неудачного испытания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу космического агентства NASA в Twitter.

Как сообщается, капсула Starliner вернется на Землю после неудачной попытки стыковки с Международной космической станцией. Корабль приземлится на полигоне Missile Range в американском штате Нью-Мексико в 13:45 по киевскому времени.

Отмечается, что американское космическое агентство будет транслировать приземление капсулы Starliner.

Напомним, 20 декабря компания Boeing провалила первый запуск нового космического корабля Starliner. Корабль, находясь в беспилотном режиме, не смог состыковаться с Международной космической станцией. Причиной провального запуска стала ошибка таймера космического корабля, из-за чего капсула сжигала топливо слишком рано.

Кроме того, в начале года в NASA заявляли, что космические корабли компаний Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. По мнению аэрокосмического управления, указанные недостатки кораблей CST-100 StarLiner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) могут сказаться на безопасности полетов.