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NASA вернет на Землю корабль Starliner после провального испытания

Новости » Hi-tech     22.12.2019 - 11:57
NASA вернет на Землю корабль Starliner после провального испытания
Фото: космический корабль Starliner (twitter.com)

Корабль вернут на Землю в 13:45 по киевскому времени

Космический корабль Starliner, разработанный американской компанией Boeing, в воскресенье, 22 декабря, вернут на Землю после неудачного испытания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу космического агентства NASA в Twitter.

Как сообщается, капсула Starliner вернется на Землю после неудачной попытки стыковки с Международной космической станцией. Корабль приземлится на полигоне Missile Range в американском штате Нью-Мексико в 13:45 по киевскому времени.

Отмечается, что американское космическое агентство будет транслировать приземление капсулы Starliner.

NASA вернет на Землю корабль Starliner после провального испытания

Напомним, 20 декабря компания Boeing провалила первый запуск нового космического корабля Starliner. Корабль, находясь в беспилотном режиме, не смог состыковаться с Международной космической станцией. Причиной провального запуска стала ошибка таймера космического корабля, из-за чего капсула сжигала топливо слишком рано.

Кроме того, в начале года в NASA заявляли, что космические корабли компаний Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. По мнению аэрокосмического управления, указанные недостатки кораблей CST-100 StarLiner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) могут сказаться на безопасности полетов.

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