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Корабль РФ собирал данные во время украинской операции на Приазовском направлении

Новости » Общество     08.01.2020 - 16:54
Корабль РФ собирал данные во время украинской операции на Приазовском направлении
Фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Украине продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности спецслужб РФ

Корабль береговой охраны ФСБ России собирал разведывательные данные во время украинской операции на Приазовском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в подразделениях Объединенных сил, участвующих в операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб.

Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных. После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Напомним, на Донбасс прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских офицеров. Отмечается, что боевики на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытии огня и нанесении ущерба личному составу ВСУ.

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