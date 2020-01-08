Корабель РФ збирав дані під час української операції на Приазовському напрямку

Фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Україні тривають заходи з протидії розвідувальної і диверсійної діяльності спецслужб РФ

Корабель берегової охорони ФСБ Росії збирав розвідувальні дані під час української операції на Приазовському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що в підрозділах Об'єднаних сил, що беруть участь в операції на Приазовському напрямку, тривають заходи з протидії розвідувальної і диверсійної діяльності з боку російських спецслужб.

Під час планової роботи по освітленню підводного і надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль був виявлений корабель берегової охорони ФСБ Росії, який здійснював збір розвідувальних даних. Після декількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори змусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

Нагадаємо, на Донбас прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалася під керівництвом російських офіцерів. Відзначається, що бойовики на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкритті вогню і нанесенні збитку особовому складу ЗСУ.